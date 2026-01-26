L’oro supera per la prima volta la soglia dei 5mila dollari

L’oro ha superato per la prima volta i 5.000 dollari l’oncia, segnando un nuovo massimo storico. Questo incremento si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche crescenti, che contribuiscono a rafforzarne il ruolo di bene rifugio. La quotazione dell’oro continua a riflettere le incertezze globali, rendendolo una delle asset class più seguite dagli investitori.

Milano, 26 gen. (askanews) – L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando la soglia dei 5.000 dollari l’oncia e prolungando così la sua corsa da record, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche che rafforzano la sua attrattività come bene rifugio per eccellenza. L’oro spot e i future sull’oro statunitense salgono dell’1,9% rispettivamente a 5.078 a 5.112 dollari. Anche l’argento prosegue il rally, con i prezzi spot che si portano sopra quota 106 dollari l’oncia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.it

