Il prezzo dell'argento ha superato per la prima volta i 100 dollari l'oncia, segnando un momento importante nel mercato dei metalli preziosi. Questa crescita è stata influenzata dalle tensioni politiche globali e dall'aumento della domanda industriale, in particolare nei settori del solare e dell'elettronica. Un fenomeno che riflette l'interesse crescente verso il metallo come bene rifugio e risorsa strategica.

Il prezzo dell'argento ha superato per la prima volta la soglia dei 100 dollari l'oncia, sostenuto dal suo status di bene rifugio a fronte delle incertezze generate dalle politiche di Donald Trump e dalla crescente domanda industriale nei settori del solare e dell'elettronica. Dopo aver piu' che raddoppiato il proprio valore in meno di quattro mesi, il metallo ha registrato un incremento di oltre il 4% attestandosi a 100,1109 dollari l'oncia; l'ascesa avviene sulla scia del rialzo dell'oro, che si sta avvicinando alla quota dei 5.000 dollari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Argento: prezzo supera per prima volta i 100 dollari l'oncia

