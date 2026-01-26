Oro sopra i 5.000 dollari all’oncia massimo storico | conviene investire ora?

L’oro supera i 5.000 dollari all’oncia, raggiungendo un massimo storico. La crescente domanda globale sta contribuendo all’aumento del suo valore. In questo contesto, molti si chiedono se sia il momento giusto per investire in metalli preziosi. Analizzare le tendenze di mercato e le opportunità può aiutare a prendere decisioni informate. Ecco alcuni elementi chiave da considerare prima di valutare un investimento in oro.

Continuano ad aumentare la domanda e di conseguenza il valore dei metalli preziosi sui mercati internazionali. L’ oro ha superato per la prima volta nella storia il prezzo di 5.000 dollari l’oncia, con altri materiali simili che stanno subendo rialzi comparabili. Una tendenza motivata soprattutto dalla paura per l’instabilità internazionale, tra Venezuela, Groenlandia e Iran. Ci sono però anche altre ragioni che preoccupano gli investitori. Due riguardano il dollaro: gli Usa sono nuovamente a rischio shutdown e la fine del mandato di Jerome Powell a presidente della Fed solleva timori riguardo al suo successore e alle ingerenze della Casa Bianca nella politica monetaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L'oro supera il record storico dei 5.000 dollari l'oncia

