L’oro supera il record storico dei 5.000 dollari l’oncia

Lunedì 26 gennaio 2026, l’oro ha raggiunto un nuovo record storico, superando per la prima volta la soglia dei 5.000 dollari l’oncia. Questo rapido incremento evidenzia le attuali tendenze del mercato e le dinamiche economiche globali. Analizzare i motivi di questa crescita può aiutare a comprendere meglio le prospettive future di un bene considerato tradizionalmente come rifugio di valore.

Non era mai successo prima nella storia ma questa mattina, lunedì 26 gennaio 2026, l'oro ha superato la quotazione di 5.000 dollari l'oncia (pari a circa 31,1 grammi) sui mercati internazionali. Il nuovo record del metallo giallo, tradizionale bene rifugio in contesti di incertezze politiche, commerciali e valutarie, si inserisce nel quadro di due anni di costante incremento dei prezzi, sostenuto anche all'indebolimento del dollaro statunitense: se nel gennaio 2024 infatti il suo valore si attestava ancora intorno ai 2.000 dollari l'oncia, alle 3:27 della notte italiana ha raggiunto il picco massimo di 5.

L’oro si avvicina ai 5.000 dollari l’onciaL’oro ha recentemente raggiunto un prezzo superiore ai 4.

Oro supera i 5mila dollari l’oncia, è la prima voltaIl prezzo dell'oro ha superato per la prima volta i 5.

