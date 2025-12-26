Argento sopra i 75 dollari l’oncia conviene investire ora o aspettare?

L' argento ha superato per la prima volta la soglia dei 75 dollari l'oncia, toccando un picco di 75,1515 dollari per 31,1 grammi. Si tratta di un livello che segna un passaggio simbolico per il metallo, protagonista di una crescita molto accentuata nel corso dell'anno. Nel 2025 l'argento ha registrato un progresso vicino al 140%, una performance che riporta indietro nel tempo fino alla fine degli anni Settanta per trovare dinamiche comparabili. Il movimento riflette sia il ruolo dell'argento come metallo prezioso, quindi come possibile bene rifugio, sia la sua componente industriale, legata a settori come l'elettronica, le energie rinnovabili e l'industria manifatturiera.

