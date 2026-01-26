Oro oltre i 5.000 dollariè prima volta

Il prezzo dell’oro supera per la prima volta i 5.000 dollari, segnando un nuovo record. Questa svolta avviene in un contesto caratterizzato da crescente incertezza economica e tensioni geopolitiche, inclusi possibili nuovi dazi negli Stati Uniti. La quotazione dell’oro continua a riflettere le preoccupazioni degli investitori, mantenendo una posizione di rilievo come bene di rifugio in un periodo di instabilità globale.

L'oro supera per la prima volta la soglia dei 5mila dollari

L'oro si avvicina ai 5.000 dollari l'oncia

Why Central Banks Are Dumping Dollars & Buying Gold

Oro (XAUUSD) Supera $5.000: Dollaro USA Crolla, Argento Sale Oltre $100; Oro in orbita: oltre i 5.000 dollari, il mercato si difende dal dollaro debole e dai rischi globali; L'oro non si ferma più. La corsa sfrenata verso i 140 euro per grammo; Corsa all'oro: nuovo record oltre i 5.000 dollari l'oncia.

Oro sopra i 5.000 dollari: il nuovo record storico che scuote i mercati. L'oro supera quota 5.000 dollari l'oncia e aggiorna i massimi storici, spinto dagli acquisti difensivi in un contesto di incertezza

L'oro non si ferma più e vola oltre i 5.100 $ l'oncia. Gli hedge fund e altri grandi speculatori hanno aumentato le posizioni nette lunghe nel settore metal al livello più alto delle ultime 16 settimane nella settimana conclusasi il 20 gennaio

