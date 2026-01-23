L’oro si avvicina ai 5.000 dollari l’oncia

L’oro ha recentemente raggiunto un prezzo superiore ai 4.000 dollari l’oncia, segnando una fase di crescita nel mercato dei metalli preziosi. Questa tendenza riflette le attuali dinamiche economiche e le strategie di investimento globali. Restare aggiornati sui movimenti del prezzo dell’oro è importante per chi investe in beni rifugio o desidera comprendere meglio l’andamento dei mercati finanziari.

Roma, 23 gen. (askanews) – L’oro torna a galoppare, l’oncia del metallo prezioso per eccellenza balza al di sopra della soglia dei 4.900 dollari e ora sembra orientata a sfondare il livello psicologico di quota 5.000, sempre sospinta prevalentemente dalle tensioni geopolitiche. L’ultimo sviluppo su questo fronte è il dirigersi del gruppo navale della portaerei Usa Lincoln verso l’Iran, che – appena chiusa, o quasi, la vicenda della Groenlandia con l’Unione europea – sembra riaprire questo fronte di possibile tensione. Nel pomeriggio l’oro smorza l’aumento al più 0,43% a 4.935 dollari, dopo un picco di seduta a 4.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Il prezzo dell’oro non arresta la sua corsa: vicino ai 4.500 dollari l’oncia Leggi anche: Oro sopra i 4.500 dollari l’oncia dopo la crisi in Venezuela, la crescita continua nel 2026 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. SILVER IS INEVITABLE - Silver Price Nearing ALL TIME HIGH! Argomenti discussi: L'oro vola su un nuovo record storico: occhi puntati su Davos; L'oro si avvicina a 5.000$, l'argento si chiude vicino a 100$ mentre continua il rally dei metalli; L’ottimizzazione del portafoglio acquisisce slancio mentre il prezzo dell’oro si avvicina a $5.000; Oro vicino a 5.000 dollari: il metallo giallo diventa rifugio contro le valute mondiali. L’oro si avvicina ai 5.000 dollari l’onciaRoma, 23 gen. (askanews) – L’oro torna a galoppare, l’oncia del metallo prezioso per eccellenza balza al di sopra della soglia dei 4.900 dollari e ora sembra orientata a sfondare il livello psicologic ... askanews.it L'oro vola su un nuovo record storico: occhi puntati su Davos(Teleborsa) - L'oro vola su un nuovo record storico confermando la sua natura di bene rifugio, d fronte al crescere delle tensioni geopolitiche ed in risposta ad una domanda che si conferma robusta, s ... finanza.repubblica.it Il prezzo dell'oro si avvicina sempre di più alla soglia dei 5.000 dollari l'oncia, un traguardo che gli esperti di Vontobel prevedono possa essere raggiunto già entro il 2026. Gianni Piazzoli, Chief Investment Officer di Vontobel WM Sim, sottolinea... x.com Un uomo di 74 anni con demenza senile entra in un casinò. Si avvicina a una slot machine, ma nella sua mente quello è un semplice distributore di bibite. Inserisce i soldi, preme un tasto sperando in una Dr. Pepper, e vince 1,2 milioni di dollari. Spesso etiche - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.