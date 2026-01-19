L’oro trionfa come bene rifugio e scalza il Bitcoin

L’oro si conferma come bene rifugio privilegiato, superando il Bitcoin nelle quotazioni. Le sue quotazioni continuano a salire, sostenute da una domanda crescente da parte delle banche centrali e dei fondi ETF. In un contesto di tensioni internazionali, l’oro si conferma una scelta stabile per gli investitori che cercano sicurezza e diversificazione nel portafoglio.

Continuano a salire vertiginosamente le quotazioni dell’oro che, oltre alla domanda robusta da parte delle banche centrali e della finanza ( flussi ETF ), beneficia della sua natura di bene rifugio e risponde al crescendo di tensioni a livello internazionale. La tensione creatasi fra i Paesi dell’UE e gli Stati Uniti, due alleati chiave della Nato, a causa della questione della proprietà della Groenlandia, di certo non facilita il distendersi delle tensioni geopolitiche, mentre si avvicina l’appuntamento chiave con il World Economic Forum di Davos. Direzione opposta, invece, per il Bitcoin, che nei mesi scorsi era stato considerato un asset alternativo assimilabile ai beni rifugio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

