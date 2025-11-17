I lingotti d' oro attraggono sempre più investitori
In un'epoca in cui l'incertezza politica ed economica sono due costanti, con inflazione e tensioni geopolitiche che si prendono giornalmente le prime pagine dei quotidiani, avere dei punti fermi è fondamentale per poter contare su certezze sulle quali porre le basi per proteggere e far crescere. 🔗 Leggi su Today.it
