OrientaMenti Live MIM?INDIRE | otto talk show sull’orientamento scolastico e formativo

OrientaMenti Live MIM•INDIRE è una serie di otto talk show dedicati all’orientamento scolastico e formativo. Rivolti a professionisti e operatori del settore, gli incontri offrono approfondimenti e strumenti utili per supportare studenti e famiglie nel percorso di orientamento. Un’occasione per aggiornarsi e condividere pratiche, con un approccio pratico e informativo.

Otto incontri in formato talk show, pensati per chi lavora con l’orientamento tra scuola ed educazione. OrientaMenti Live MIM-INDIRE mette a fuoco nodi critici e prospettive emergenti in questo ambito, coinvolgendo chi l’orientamento lo promuove, lo studia o lo attraversa direttamente. La serie fa parte delle attività collegate al piano di formazione rivolto a tutor dell’orientamento e docenti orientatori. A coordinarla è INDIRE, su mandato del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). La partecipazione è aperta a tutti. Ogni episodio si concentra su un aspetto specifico, scelto a partire da criticità e bisogni emersi nell’adozione delle Linee guida del DM 3282022.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: "DOVE VAI SE NON SAI CHI SEI?": a Palermo, la Prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale Leggi anche: Evento di orientamento: un percorso formativo di continuità tra Liceo Manzoni e Università Vanvitelli Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Online il nuovo talk di OrientaMenti Live sul modello 4+2; Online il nuovo Talk show su idee e strategia per le 30 ore di orientamento; 4+2. UNA FILIERA DI BUONI MOTIVI. INTERNAZIONALIZZAZIONE E ORIENTAMENTO: aprire orizzonti, costruire competenzeQuesta puntata di Orientamenti Live affronta il tema dell’internazionalizzazione come strumento educativo integrato nel curricolo e leva per l’orientamento formativo. Si riflette sul ruolo del Program ... raiscuola.rai.it Indire: disponibili orientamenti per le attività di osservazione in classeLa formazione dei docenti neoassunti all'interno della piattaforma Indire è entrata nel vivo, infatti, sono in molti i docenti che hanno già completato il bilancio iniziale e il curriculum formativo. it.blastingnews.com Oggi INDIRE è a Roma per l'incontro con il @MIsocialTW e i referenti dei Nuclei regionali del progetto #OrientaMenti. Un momento di confronto e formazione per rafforzare l’orientamento scolastico e sostenere scuole e docenti. bit.ly/4qnLked x.com “L’identità delle piccole scuole nella rappresentazione cinetelevisiva” è il nuovo Dossier di Storia dell’Educazione appena pubblicato e curato dalla ricercatrice INDIRE Francesca Caprino. Il volume analizza la rappresentazione che cinema e televisione han facebook

