Evento di orientamento | un percorso formativo di continuità tra Liceo Manzoni e Università Vanvitelli

Giovedì 11 dicembre 2025 alle 15,30, presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni, avrà luogo un esclusivo evento di orientamento in staffetta tra il Liceo delle Scienze Umane A. Manzoni di Caserta - unico nel territorio - e la facoltà di Scienze della Formazione. L’attività di orientamento proposta è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

