DOVE VAI SE NON SAI CHI SEI? | a Palermo la Prima Manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale

Scoprire chi siamo è il primo passo per decidere dove andare. Da oltre vent’anni, OrientaSicilia - ASTERSicilia rappresenta il punto di riferimento per migliaia di giovani siciliani che si affacciano al mondo della formazione e del lavoro, offrendo loro strumenti, incontri e opportunità per una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Prima della partenza per Castellammare di Stabia dove domani il Palermo affronterà la Juve Stabia, il tifo organizzato dei rosanero hanno voluto incontrare la squadra incitandoli in virtù del fatto che gli ultras non potranno essere presenti. All'uscita del pullma - facebook.com Vai su Facebook

Sei a Palermo? Vai per mostre - Vintage e design» nei saloni del Palazzo Sant'Elia (via Maqueda 81) di ... Segnala ecodibergamo.it

Juventus, Bonucci a Dybala: "Sei arrivato da Palermo che eri un ragazzino, te ne vai da Uomo" - Leonardo Bonucci, nuovo capitano della Juventus, saluta Paulo Dybala dopo l'ultima casalinga della Joya: "Sei arrivato da Palermo che eri un ragazzino, te ne vai da Uomo. Secondo tuttomercatoweb.com

“Vai da Padre Pio e poi sei coi gay?, l’assurda critica a Beppe Fiorello ‘madrino’ del Palermo Pride - Solo per aver accettato di essere il ‘madrino' del Palermo Pride 2022, Beppe Fiorello è stato aspramente criticato da quanti hanno posizioni differenti, tant'è che lui si è detto estremamente felice ... fanpage.it scrive