Oreste Lionello muore il figlio Davide travolto dalla metro a Roma

Oreste Lionello ha annunciato la perdita del figlio, Davide Lionello, di 52 anni, deceduto ieri a Roma a causa di un incidente con la metro. La notizia ha suscitato dolore e cordoglio, lasciando il mondo dello spettacolo e i familiari profondamente colpiti.

Davide Lionello, 52 anni, figlio dell’attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, nella capitale. L’uomo è stato travolto da un convoglio della linea A della metropolitana, alla fermata Subaugusta, in direzione Battistini. Secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe lanciato sui binari all’arrivo del treno. L’incidente alla fermata Subaugusta. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio, causando l’immediata interruzione del servizio per consentire i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Gli accertamenti svolti sul posto non lascerebbero dubbi sulla volontarietà del gesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Oreste Lionello, muore il figlio Davide travolto dalla metro a Roma Approfondimenti su oreste lionello Travolto dalla metro A a Roma: la vittima è Davide Lionello, figlio del noto doppiatore Oreste A Roma, Davide Lionello, figlio del noto doppiatore Oreste Lionello, è stato travolto dalla metro A. Suicidio Davide Lionello, figlio di Oreste travolto dalla metro a Roma: era fuggito dalla clinica psichiatrica Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a 52 anni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma Ultime notizie su oreste lionello Argomenti discussi: Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...; Trova un borsello contenente 8mila euro sulla nave e lo restituisce al proprietario; MasterChef, le pagelle: Lee ha già vinto (10), Cannavacciuolo sbrocca sul maiale (7), Dounia troppe parole (3) Chi è stato eliminato. Oreste Lionello, muore il figlio Davide travolto dalla metro a RomaIl figlio del famoso comico si lancia sui binari della metro A nella capitale. La famiglia chiede chiarezza sulle cure e sull’uscita dalla clinica psichiatrica. La sorella: Una tragedia che si poteva ... ilgiornale.it Oreste Lionello, morto il figlio Davide: il gesto estremo e le parole della sorellaDavide, figlio di Oreste Lionello, è morto travolto da un treno della metropolitana a Roma. La famiglia parla di 'tragedia evitabile'. donnaglamour.it Addio a Davide Lionello, 52 anni. Voce del cinema anni ’80 e figlio di Oreste Lionello, è morto ieri a Roma. Tra i suoi film doppiati: Navigator (Joey Cramer), Gremlins (Corey Feldman) e Goonies (Jeff Cohen) - facebook.com facebook È il doppiatore Davide Lionello il 52enne morto travolto da un treno della metro A. Era figlio di Oreste Lionello ift.tt/ukCvtME x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.