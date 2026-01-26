Davide Lionello, figlio di Oreste Lionello, noto attore e doppiatore italiano, è deceduto a 52 anni a Roma, presso la fermata della metro Subaugusta. La sua morte ha suscitato attenzione, evidenziando il legame con la famiglia Lionello e la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Davide Lionello, terzogenito del famoso attore e doppiatore nonché star del Bagaglino Oreste Lionello, è morto a 52 anni a Roma, alla fermata Subaugusta della linea A della metropolitana. Un nome che riporta subito a una voce amatissima dal pubblico italiano, ma che dietro il cognome celebre custodiva una storia complessa e fragile. Chi era Davide Lionello. Davide era nato nel 1973, dentro una famiglia in cui lo spettacolo non era un’eccezione, ma il linguaggio quotidiano. In casa Lionello il lavoro creativo faceva parte della normalità: copioni sul tavolo, voci che si intrecciavano, prove che iniziavano senza bisogno di annunci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Oreste Lionello, chi era il figlio Davide

Davide Lionello, 52 anni, è deceduto domenica 25 gennaio a Roma dopo essere stato travolto da un treno della metro A.

Davide Lionello, figlio dell’attore Oreste Lionello, è deceduto a Roma dopo essere stato investito dalla metro.

Oreste Lionello, morto il figlio Davide: travolto dalla metro a Roma. «È uscito dalla clinica»

Davide Lionello travolto dalla metro a Roma. Dalla malattia alla tragedia: chi era il figlio del celebre attore OresteLo sfogo della sorella Alessia: Era uscito dalla clinica imbottito di farmaci. Alcuni passeggeri lo avrebbero visto lanciarsi sui binari all’arrivo del treno. Il dramma alla fermata Subaugusta della ... quotidiano.net

Davide Lionello, morto il figlio di Oreste: aveva 52 anniDavide Lionello, figlio dell'attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto domenica pomeriggio. L'uomo aveva 52 anni e sarebbe stato investito da un convoglio ... lapresse.it

Davide Lionello, 52 anni, figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello, è morto ieri pomeriggio a Roma. Il dramma è accaduto nella fermata Subaugusta della linea A, in direzione Battistini. L'uomo sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del tre - facebook.com facebook

È il doppiatore Davide Lionello il 52enne morto travolto da un treno della metro A. Era figlio di Oreste Lionello ift.tt/ukCvtME x.com