Nella provincia di Catania, l’operazione “Game Over” dei Carabinieri ha coinvolto 14 persone, sottoposte a misure cautelari. L’intervento, avvenuto all’alba a Randazzo, ha rappresentato un’azione significativa contro attività illecite nel territorio. La notizia evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la sicurezza pubblica e contrastare la criminalità organizzata.

RANDAZZO (CT) – È scattata all'alba l'operazione "Game Over", condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che ha portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di 14 soggetti. L'azione ha visto impegnati circa cento militari, supportati da reparti specializzati dell'Arma, tra cui lo Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sicilia", il 12° Nucleo Elicotteri di Catania, il Nucleo Cinofili di Nicolosi e la Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento "Sicilia". Le accuse contestate. L'ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania.

© Dayitalianews.com - Operazione “Game Over” a Randazzo: 14 persone colpite da misure cautelari

