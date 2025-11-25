Anguillara Sabazia Spaccio di droga sul Lago di Bracciano Operazione antidroga dei Carabinieri Misure cautelari nei confronti di 6 persone

Cronachecittadine.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine ANGUILLARA SABAZIA – I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Pozzallo (RG), hanno dato esecuzione L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

anguillara sabazia spaccio di droga sul lago di bracciano operazione antidroga dei carabinieri misure cautelari nei confronti di 6 persone

© Cronachecittadine.it - Anguillara Sabazia. Spaccio di droga sul Lago di Bracciano. Operazione antidroga dei Carabinieri. Misure cautelari nei confronti di 6 persone

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Anguillara Sabazia Spaccio Droga