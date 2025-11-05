Fotografia musica teatro e natura | nuovi progetti formativi per gli alunni delle scuole lancianesi

Sviluppare e affinare la creatività, l’amore per la natura e per l’arte, incentivando nei ragazzi la socializzazione e la conoscenza di sé e del mondo circostante: a questo mira l’assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Lanciano, attraverso una stretta intesa con le dirigenze degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it