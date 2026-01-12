Procedura di gara | 4 documenti per l’individuazione dell’agenzia di viaggio per il trasferimento di alunni e personale all’estero per il DM 88 2025

Sono disponibili quattro documenti relativi alla procedura di gara per l’individuazione di un’agenzia di viaggio incaricata del trasferimento di alunni e personale all’estero, ai sensi del DM 88/2025. La documentazione comprende la determina di indizione e il disciplinare di gara, fondamentali per partecipare alla selezione secondo le modalità previste.

I 4 documenti disponibili 14. DM 88 – 1 DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA AGENZIA VIAGGI 14. DM 88 – 2 DISCIPLINARE DI GARA 1 4. DM 88 – 3 DECRETO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AGENZIA 14. DM 88 – 4 STIPULA CONTRATTO AGENZIA VIAGGI

Leggi anche: DM 88: 2 modelli documentali a completamento della procedura di individuazione dei docenti accompagnatori. ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO

Leggi anche: Convenzione con ente estero per il DM 88/2025. Scarica modello. ALTRI DOCUMENTI IN ARRIVO

