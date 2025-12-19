Michela Carrara conquista un nuovo prestigioso risultato nella sprint di Lenzerheide, portando l’Italia sul podio nella terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026. La talentuosa biathleta dimostra ancora una volta il suo valore in una competizione emozionante in Svizzera, confermando la crescita e il prestigio del biathlon italiano a livello internazionale. Un risultato che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

© Oasport.it - Biathlon, Michela Carrara sale sul podio nella sprint di Lenzerheide in IBU Cup

Nuovo podio per l’Italia del biathlon impegnata nella terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026: a Lenzerheide, in Svizzera, nella 7.5 km sprint femminile, Michela Carrara si classifica terza nella gara vinta dalla transalpina Sophie Chaveau. La sprint femminile viene vinta dalla francese Sophie Chaveau, che trova lo zero al poligono e centra il successo in 21:24.8, andando a precedere la connazionale Voldiya Galmace Paulin, che manca un bersaglio nella seconda serie, seconda a 22.2. Terza piazza per l’azzurra Michela Carrara, che commette un errore in piedi e sale sul gradino più basso del podio con un ritardo di 26. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Biathlon, Carrara e Bionaz relegati in IBU Cup. I convocati dell’Italia per la tappa di Lenzerheide

Leggi anche: Biathlon, Italia seconda nella staffetta mista di IBU Cup a Lenzerheide

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Biathlon: Didier Bionaz e Michela Carrara scendono in Ibu Cup e trascinano la staffetta azzurra sul podio a Lenzerheide; Biathlon, in IBU Cup a Lenzerheide Italia in top ten nella staffetta single mixed; Biathlon Carrara e Bionaz relegati in IBU Cup I convocati dell’Italia per la tappa di Lenzerheide; Biathlon: Coppa del Mondo, dodici convocati per la tappa a Hochfilzen.

Biathlon, Carrara e Bionaz relegati in IBU Cup. I convocati dell’Italia per la tappa di Lenzerheide - Novità importanti tra le fila della Nazionale italiana di biathlon in vista dell'ultima tappa dell'anno solare 2025. oasport.it

LIVE! Biathlon, venerdì 5 dicembre, Sprint femminile, diretta e aggiornamenti: Italia con Wierer, Vittozzi, Comola, Carrara e Auchentaller - Oggi spazio alla Sprint femminile (prova su 7. eurosport.it