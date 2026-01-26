Olimpiadi PS | Ice non operà in Italia

Si informa che Ice USA non opererà in Italia in occasione delle Olimpiadi. Attualmente, non sono stati sottoscritti accordi di collaborazione tra Ice USA e le autorità italiane per l'evento. Restano confermate le attività ufficiali e le comunicazioni già diffuse, mentre si raccomanda di consultare fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

17.00 "Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia. Non ci sono ad oggi accordi di collaborazione sottoscritti per le Olimpiadi. Ogni attività di ordine e sicurezza pubblica in Italia è gestita, senza possibilità di deroghe, dal ministero dell'Interno e dalle articolazioni territoriali:prefetture e questure". Così fonti del Dipartimento di PS. "Non risulta, al momento, cha agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata".

