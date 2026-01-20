Ecco i nomi degli atleti italiani convocati per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che si svolgeranno dal 4 al 22 febbraio 2026. La cerimonia di apertura è prevista per il 6 febbraio, con le prime medaglie assegnate il giorno successivo. Di seguito, l’elenco ufficiale degli sport del ghiaccio e dei rappresentanti italiani che parteciperanno a questa importante manifestazione internazionale.

Da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio si disputeranno le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, anche se la Cerimonia d’Apertura si terrà venerdì 6, e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena, invece, domenica 22. Nei 19 giorni di gare verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione, inoltre, farà il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. I quattro portabandiera dell’Italia sono stati selezionati dal CONI con equilibrio di genere e di federazioni d’appartenenza (FISI e FISG): la scelta è andata su Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell'Italia. Ufficiali i nomi per gli sport del ghiaccio

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell’Italia. Già definita la squadra di short trackEcco la squadra italiana di short track convocata per le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Sport del ghiaccio: dal curling allo short track, tutti gli azzurri per Milano CortinaLa Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato la squadra di 87 atleti convocati per Milano Cortina, con 47 uomini e 40 donne.

