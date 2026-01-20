Per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sono stati scelti dieci atleti italiani di speed skating che prenderanno parte alle competizioni. La cerimonia di apertura è prevista per il 6 febbraio, segnando l'inizio di una partecipazione importante per lo sport azzurro. Questi atleti rappresentano l’Italia in una delle discipline più tecniche e competitive dei Giochi invernali.

Dieci azzurri sono stati convocati per le gare di speed skating che animeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma il prossimo 6 febbraio. Sette uomini e tre donne saranno protagoniste sul ghiaccio del Milano Ice Park, dove l’Italia si giocherà delle carte importanti da medaglia con alcuni delle sue stelle più accreditate. Riflettori puntati su Davide Ghiotto (Campione del Mondo dei 10.000 metri), Andrea Giovannini (Campione del Mondo della mass start) e Francesca Lollobrigida (Campionessa del Mondo dei 5000 metri), ma attenzione anche all’emergente Riccardo Lorello (argento sui 5000 agli ultimi Europei, proprio davanti a Ghiotto) e all’ inseguimento a squadre maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: dieci azzurri a Milano Cortina 2026

