Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 | calendario orari delle gare tv streaming

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 promettono un emozionante spettacolo sportivo dal 6 al 22 febbraio, con alcune competizioni già in programma prima della cerimonia di apertura. Un evento imperdibile che coinvolgerà le discipline invernali, offrendo agli appassionati un ricco calendario di gare, orari, trasmissioni tv e streaming per seguire ogni momento di questa grande festa dello sport.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l’assegnazione delle medaglie) inizieranno già un paio di giorni prima rispetto alla Cerimonia d’Apertura. I Giochi tornano in Italia a distanza di vent’anni dall’edizione di Torino 2006 e si preannuncia grande spettacolo alle nostre latitudini, con diverse località interessate dall’evento: oltre alle due città di riferimento saranno protagoniste anche Rho, Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Rasun-Anterselva La rassegna a cinque cerchi coinvolgerà dunque tre Regioni (Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige). 🔗 Leggi su Oasport.it

