Olimpiadi come cambiano le corse dei treni in Valtellina e in Lombardia

In vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Trenord ha ampliato l’offerta dei propri servizi ferroviari in Lombardia e Valtellina. Questa modifica mira a facilitare gli spostamenti di tifosi, visitatori e staff, garantendo collegamenti più efficienti e capillari. L’iniziativa si inserisce nel contesto di un’attenzione crescente verso il trasporto sostenibile e l’ottimizzazione delle reti in vista dell’importante evento internazionale.

Dal 6 al 22 febbraio ogni giorno 120 treni in più, servizio notturno esteso e collegamenti rafforzati per Malpensa e le località olimpiche In occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, Trenord aumenta l’offerta ferroviaria per facilitare gli spostamenti di tifosi, appassionati e staff. Dal 6 al 22 febbraio saranno infatti attive ogni giorno 120 corse aggiuntive, con un totale di 2.500 treni giornalieri. Le linee suburbane estenderanno il servizio in orario notturno su Milano e verso le principali destinazioni, mentre tra Milano e la Valtellina i treni circoleranno ogni 30 minuti dalle 4 del mattino alle 3 di notte.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Treni potenziati per le Olimpiadi. L’offerta ferroviaria di Trenord: oltre 2.400 corse giornaliere Trasporti, potenziate le corse dei treni per la notte di Capodanno alle 5 TerrePer la notte di Capodanno alle 5 Terre, i servizi ferroviari sono stati potenziati per garantire maggiore comodità ai viaggiatori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: GRAZIA PRESENTA UN NUMERO DEDICATO ALLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO - CORTINA 2026; Olimpiadi: quando un evento diventa territorio, identità e futuro; Milano-Cortina 2026: guida alle Olimpiadi invernali spiegate ai bambini; Ritardi, superficialità e disinteresse: tutte le falle dietro le quinte delle Olimpiadi. Come sopravviveranno le Olimpiadi invernali ai cambiamenti climatici? In uno studio le possibili soluzioniUna nuova ricerca scientifica evidenzia che in futuro delle 93 sedi individuate dal CIO solo 52 saranno ancora idonee per le Olimpiadi e appena 22 per le Paralimpiadi. Ecco le possibili soluzioni ... sport.quotidiano.net Gli effetti delle Olimpiadi invernali sulla neve, come anche Milano Cortina 2026 può prendere parte alla soluzioneUna nuova ricerca mostra quanto sono (in)sostenibili le Olimpiadi invernali svelando il reale contributo di alcuni sponsor dal punto di vista delle emissioni. E dando strumenti per passare all'azione ... wired.it OLIMPIADI INVERNALI TRA SPORT E TURISMO: COME CAMBIANO LE DOLOMITI SOTTO PRESSIONE Le Dolomiti si preparano a vivere una stagione straordinaria: le Olimpiadi Invernali porteranno un’ondata di sport, emozioni e, inevitabilmente, turismo. L - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.