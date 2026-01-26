nzola cambia maglia in serie a sassuolo in pole

M’Bala Nzola si prepara a lasciare Pisa, con il Sassuolo in posizione favorevole per assicurarsi il suo trasferimento. Dopo aver disputato la prima parte della stagione in prestito, il giocatore sembra pronto a cambiare maglia in Serie A. La decisione di Gilardino di non puntare più su di lui apre nuove possibilità per il suo futuro nel massimo campionato italiano.

M’Bala Nzola è pronto a cambiare maglia in Serie A. La sua avventura a Pisa appare ormai terminata con Alberto Gilardino che ha deciso di non puntare su di lui in vista della seconda parte di stagione. Nzola pronto a cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centravanti angolano, classe 1996, è pronto a cambiare di nuovo maglia in Serie A con la punta che sarebbe finita nel mirino del Sassuolo, a caccia di rinforzi per la seconda parte di campionato. I neroverdi sarebbero alla ricerca di una punta in grado di ricoprire il ruolo di vice Pinamonti e, all’occorrenza di giocare in coppia con l’ex centravanti del Genoa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

