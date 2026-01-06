Daniel Maldini cambia maglia in Serie A le ultime | CMIT

Daniel Maldini potrebbe presto trasferirsi in una nuova squadra di Serie A. L’attaccante dell’Atalanta, attualmente non titolare fisso, si trova in una fase di mercato in cui si valutano possibili cambi di maglia. Questa operazione potrebbe rappresentare un’opportunità importante sia per il giocatore che per il club interessato. Di seguito, le ultime novità e gli aggiornamenti sulla situazione.

Daniel Maldini potrebbe presto cambiare maglia in Serie A con l’attaccante dell’Atalanta che non è uno dei punti fermi della squadra allenata da Raffaele Palladino. L’arrivo di Palladino alla guida della squadra bergamasca aveva fatto ben sperare Daniel Maldini che aveva avuto il tecnico al Monza dove aveva fatto molto bene. Il figlio d’arte ha continuato, però, a non essere un titolare della squadra ed ora potrebbe decidere di cambiare maglia. Daniel Maldini cambia maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante dell’Atalanta è alla ricerca di maggiore spazio per cercare di tornare nel giro della nazionale, persa negli ultimi mesi per via dello scarso minutaggio avuto a disposizione prima con Juric e poi con Palladino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

