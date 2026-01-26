Nuovo ospedale il sindaco Bandecchi guida la protesta in piazza | Progetto bocciato senza spiegazioni

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha guidato una manifestazione a Perugia per evidenziare la sua contrarietà al progetto del nuovo ospedale, sostenendo che i finanziamenti previsti sono insufficienti. La protesta mira a sensibilizzare la Regione Umbria sulla necessità di un investimento adeguato per garantire servizi sanitari efficaci e sostenibili per la città e l’intera area.

Il primo cittadino di Terni, appoggiato dai manifestanti giunti in autobus, ha snocciolato cifre e problemi del nosocomio cittadino "Siamo qui per ricordare alla Regione Umbria che 280 milioni sono meno di 780". È arrivata a Perugia la manifestazione promossa dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per "sensibilizzare" la giunta regionale rispetto alla necessità della realizzazione del nuovo ospedale di Terni.Il pullman con i manifestanti è partito da Terni intorno alle 9 di oggi, 26 gennaio, con una cinquantina di persone a bordo tra cui i membri della giunta comunale e alcuni esponenti dell'assemblea di Palazzo Spada.

