Nuovo ospedale di Terni Bandecchi organizza la protesta quando fino a ieri urlava per la sua clinica privata

I gruppi di maggioranza della Regione Umbria hanno diffuso una nota in merito al sit-in promosso dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, a sostegno del nuovo ospedale della città. La manifestazione, organizzata di recente, ha suscitato alcune riflessioni sulla coerenza delle posizioni del primo cittadino, noto anche per le sue attività nella clinica privata. Ecco il testo integrale della nota.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei gruppi di maggioranza della Regione Umbria sull’iniziativa del sit-in promosso dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per la realizzazione del nuovo ospedale di Terni.------------------Apprendiamo che Stefano Bandecchi intende organizzare nei prossimi.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, Stefano Bandecchi: "Sul nuovo ospedale la Regione ci prende in giro". Ternana: "Con i Rizzo rapporti di m****"Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, torna a far sentire la propria voce con dichiarazioni critiche rivolte alla Regione e alla gestione della Ternana calcio.

Terni, Stefano Bandecchi: “Immobilismo, disorganizzazione e ammuina. Entro due mesi la location del nuovo ospedale”Durante il Consiglio comunale di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi ha affrontato nuovamente il tema del nuovo ospedale, sottolineando problemi di immobilismo e disorganizzazione.

Scontro sul nuovo ospedale di Terni, maggioranza in Regione attacca BandecchiTra i litiganti, l’ospedale giace. È intanto materia di scontro politico il nuovo nosocomio di Terni. Dopo che il sindaco della città di San Valentino, ritenendo fuori scala i numeri proposti tramite ... umbria24.it

Da Bandecchi appello social per sit-it per il nuovo ospedale di TerniStefano Bandecchi ha lanciato su Instagram un appello per partecipare a un sit-in davanti alla sede della Regione Umbria, a Perugia, per il nuovo ospedale di Terni che dovrebbe essere fatto con soldi ... ansa.it

