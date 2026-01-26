Nuovo Circolo MCL a Capo d’Orlando assemblea per rafforzare lavoro volontariato e formazione etica

Recentemente, presso la sede del Patronato SIAS di Capo d'Orlando, si è svolta un'assemblea degli iscritti che ha ufficializzato la creazione di un nuovo Circolo del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL). L'iniziativa mira a rafforzare le attività legate al lavoro, al volontariato e alla formazione etica nella comunità locale. Un momento importante per promuovere valori condivisi e sviluppare iniziative solidali sul territorio.

Una nutrita e interessante assemblea degli iscritti, tenutasi nei giorni scorsi presso la sede del Patronato SIAS di Capo d'Orlando, ha sancito la nascita di un nuovo Circolo del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL).Insieme al coordinatore locale, Calogero Amadore, hanno partecipato ai lavori.

