Nasce il Circolo della Vallata del Montone di Sinistra Italiana | focus su aree interne e servizi

Forlitoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato costituito il Circolo della Vallata del Montone di Sinistra Italiana Forlì, che opererà nei comuni compresi tra Castrocaro Terme–Terra del Sole e Portico e San Benedetto. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza del partito nei territori e a promuovere una visione unitaria per un’area. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

