Ispezioni ad ampio raggio dei Nas | tre locali sanzionati

I carabinieri del Nas di Padova hanno avviato un’ampia serie di ispezioni, coinvolgendo sia locali in città che in provincia. Questi controlli, analogamente a quelli effettuati dal Nucleo ispettorato del Lavoro, mirano a verificare il rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza. Tre esercizi sono stati sanzionati durante le operazioni di controllo, evidenziando l’importanza di mantenere standard adeguati nel settore.

Come è accaduto per il Nucleo ispettorato del Lavoro, anche i carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Padova hanno iniziato il nuovo anno con controlli serrati sia in città che in provincia. L'esito complessivo di queste prime ispezioni ha portato a violazioni amministrative. Le attività, che rientrano in un più ampio dispositivo di controllo messo in atto dal Comando Provinciale, proseguiranno nei giorni successivi, al fine di prevenire gravi episodi durante la notte di San Silvestro

