Ispezioni ad ampio raggio dei Nas | tre locali sanzionati

Da padovaoggi.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del Nas di Padova hanno avviato un’ampia serie di ispezioni, coinvolgendo sia locali in città che in provincia. Questi controlli, analogamente a quelli effettuati dal Nucleo ispettorato del Lavoro, mirano a verificare il rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza. Tre esercizi sono stati sanzionati durante le operazioni di controllo, evidenziando l’importanza di mantenere standard adeguati nel settore.

Come è accaduto per il Nucleo ispettorato del Lavoro, anche i carabinieri del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Padova hanno iniziato il nuovo anno con controlli serrati sia in città che in provincia. L'esito complessivo di queste prime ispezioni ha portato a violazioni amministrative. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

