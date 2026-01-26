Apple presenta il nuovo AirTag | tutto quello che c’è da sapere sulla nuova generazione

Apple presenta la nuova generazione di AirTag, il dispositivo di tracciamento utilizzato per localizzare oggetti smarriti. Questa versione offre miglioramenti significativi in termini di precisione, potenza del segnale e facilità di utilizzo, grazie a un raggio di connettività ampliato, un altoparlante più potente e aggiornamenti alla funzione “Posizione precisa”. Una soluzione efficace e affidabile per trovare oggetti in modo rapido e semplice.

Più potente, più preciso, ancora più semplice da trovare. Apple aggiorna AirTag, il dispositivo di tracciamento più diffuso al mondo, introducendo una nuova generazione pensata per rendere il recupero degli oggetti smarriti ancora più immediato, sfruttando un raggio di connettività più ampio, un altoparlante potenziato e una versione evoluta della funzione "Posizione precisa". Dal suo debutto nel 2021, AirTag è diventato uno degli accessori Apple più utilizzati: dalle chiavi ai bagagli, dalle biciclette agli strumenti musicali, ha aiutato milioni di persone a ritrovare oggetti smarriti anche in situazioni critiche.

