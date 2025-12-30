Un baby kit a tinte neroverdi per i nuovi nati a Sassuolo
Un benvenuto simbolico a ogni nuova vita della città, nato dalla collaborazione tra il Comune di Sassuolo e Sassuolo Calcio. È stato presentato questa mattina nella Sala Giunta il progetto "Sassuolo, cresciamo insieme", dedicato alle neonate e ai neonati residenti a Sassuolo fin dalla nascita o. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Battipaglia: in programma la consegna dei “kit di benvenuto” per i nuovi nati
Leggi anche: Sassuolo Joya Roma, ma i neroverdi lottano
BABY KIT, SASSUOLO ACCOGLIE I NUOVI NATI CON I COLORI NEROVERDI - Nel video l’intervista a: – Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo – Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio Un Baby Kit a tinte neroverdi è il simbolico benvenuto che il Comune di ... tvqui.it
FILATI LANA & FETTUCCE PER BORSE !!! Tantissime LANE per il lavoro a maglia, sfumate, tinta unita, pura lana, misto, lurex, baby, acrilica, microfibra, macrame, swan e cotoni Ma anche tantissime FETTUCCE PER BORSE: in cotone - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.