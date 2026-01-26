nuovi doni Nuovi doni per la ' Casa delle bambine e dei bambini' | la consegna dopo l' iniziativa ' Giocattoli in Movimento'

La 'Casa delle bambine e dei bambini' riceve nuovi giochi, donati nell'ambito dell'iniziativa 'Giocattoli in Movimento'. La consegna, avvenuta sabato scorso, è stata effettuata dalla consigliera regionale Maria La Ghetta e dal sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato. Questa iniziativa mira a arricchire gli spazi dedicati all'infanzia, offrendo ai bambini nuovi strumenti di gioco e socializzazione nel centro polifunzionale di via Modugno-Carbonara.

Il materiale, raccolto con l'evento promosso dal Movimento 5 Stelle, è stato devoluto al centro polifunzionale barese dalla consigliera regionale Maria La Ghezza e dal sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato Nuovi giochi in dono per la 'Casa delle bambine e dei bambini'. A consegnarli al centro polifunzionale per l'infanzia che sorge sulla strada Modugno-Carbonara, sono stati sabato scorso la consigliera regionale Maria La Ghezza e il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato. I giochi sono stati infatti raccolti durante l'iniziativa 'Giocattoli in Movimento', organizzata nelle scorse settimane a Polignano dal Movimento 5 Stelle.

