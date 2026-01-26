Nuovi doni per la ' Casa delle bambine e dei bambini' | la consegna dopo l' iniziativa ' Giocattoli in Movimento'

La 'Casa delle bambine e dei bambini' riceve nuovi giochi, donati nell'ambito dell'iniziativa 'Giocattoli in Movimento'. La consegna, avvenuta sabato scorso, è stata effettuata dalla consigliera regionale Maria La Ghetta e dal sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato. Questa iniziativa mira a arricchire gli spazi dedicati all'infanzia, offrendo ai bambini nuovi strumenti di gioco e socializzazione nel centro polifunzionale di via Modugno-Carbonara.

