ABC Bambini Chirurgici | nei principali negozi di giocattoli l’iniziativa Un sacco di doni per regalare un natale speciale alle bambine e ai bambini ricoverati

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spicca in queste settimane, tra le attività di ABC Bambini Chirurgici, un’iniziativa pensata per stringere idealmente tutta la città attorno ai bambini che trascorreranno le festività nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste. “Un Sacco di Doni” è la raccolta attivata in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

abc bambini chirurgici nei principali negozi di giocattoli l8217iniziativa un sacco di doni per regalare un natale speciale alle bambine e ai bambini ricoverati

© Triesteprima.it - ABC Bambini Chirurgici: nei principali negozi di giocattoli l’iniziativa “Un sacco di doni” per regalare un natale speciale alle bambine e ai bambini ricoverati

Leggi anche: San Donato di Arezzo, l’invasione festosa dei Babbo Natale in moto per portare doni ai bambini ricoverati in Pediatria

Leggi anche: Guardia di Finanza, doni ai bambini ricoverati in ospedale e pet therapy con i cani

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

In corso l'iniziativa “Un Sacco di Doni” dell'associazione ABC Bambini Chirurgici per regalare un Natale speciale alle bambine e ai bambini ricoverati nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale Burlo di Trieste; Humanizing Health Awards 2025: Premiata l’Associazione ABC Bambini Chirurgici; A Trieste raccolta di doni per i piccoli pazienti dell’ospedale; Trieste abbraccia i bambini del Burlo: boom di donazioni per “Un Sacco di Doni”.

abc bambini chirurgici principaliTrieste abbraccia i bambini del Burlo: boom di donazioni per “Un Sacco di Doni” - Trieste sostiene i bambini del Burlo con l’iniziativa “Un Sacco di Doni”: giochi, messaggi e solidarietà fino al 6 gennaio. nordest24.it

All'associazione "ABC Bambini Chirurgici" di Trieste il “Premio Impatto 2025” - Il "Premio impatto 2025", che valorizza a livello nazionale organizzazioni profit e non profit capaci di misurare concretamente il valore sociale, economico e l’impatto dei propri progetti sui ... rtvslo.si

Abc Bambini Chirurgici premiata a Milano dall'Università Bocconi - L’associazione triestina ABC Bambini Chirurgici ha ricevuto a Milano, all’Università Bocconi, il “Premio Impatto”, che valorizza a livello nazionale organizzazioni profit e non profit capaci di ... rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.