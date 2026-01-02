Giocattoli in Movimento | l' iniziativa benefica per i bambini in difficoltà

Da triesteprima.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donare giocattoli e libri ai bambini con famiglie in difficoltà: è l'obbiettivo dell'iniziativa “Giocattoli in Movimento”, organizzata dal Movimento 5 Stelle e programmata per sabato 3 gennaio dalle 11 alle 15 in largo Barriera. In questa occasione, genitori e bambini possono portare ai gazebo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

giocattoli in movimento l iniziativa benefica per i bambini in difficolt224

© Triesteprima.it - Giocattoli in Movimento: l'iniziativa benefica per i bambini in difficoltà

Leggi anche: L’Aeronautica Militare a sostegno dell’iniziativa benefica “In Farmacia per i Bambini”

Leggi anche: ABC Bambini Chirurgici: nei principali negozi di giocattoli l’iniziativa “Un sacco di doni” per regalare un natale speciale alle bambine e ai bambini ricoverati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Reggio, torna l’appuntamento con “Giocattoli in movimento” · ilreggino.it.

giocattoli movimento iniziativa beneficaUdine, torna “Giocattoli in Movimento”: solidarietà e riciclo per i più piccoli - A Udine torna “Giocattoli in Movimento”: donare un gioco per aiutare i bambini e insegnare solidarietà, riuso e condivisione. nordest24.it

A Misiliscemi "Giocattoli in Movimento", l'iniziativa del M5S tra riuso e solidarietà - Torna anche quest’anno “Giocattoli in Movimento”, l’iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle che coniuga attenzione all’ambiente e solidarietà, promuovendo lo scambio e il riutilizzo di giochi e ... tp24.it

giocattoli movimento iniziativa benefica“Giocattoli in Movimento”: sotto l’albero un gesto che unisce amore e sostenibilità - È questo lo spirito di "Giocattoli in Movimento", l’iniziativa che punta a dare nuova vita a giochi e libri per bambini, trasformando un ... ilvescovado.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.