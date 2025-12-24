Lanzada | riaperta la strada tra Tornadri e Le Prese

Con un'ordinanza del Comune di Lanzada in vigore da questa mattina, è stata riaperta la strada tra Tornadri e Le Prese dopo la frana dello scorso 11 novembre.Le limitazioniPotranno, però, circolare proprio su questo tratto di strada solo i residenti e affittuari in località Le Prese e le persone. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

