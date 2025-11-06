Lucca e i varchi della ztl | entrano in funzione telecamere anche in uscita
Lucca, 6 novembre 2025 – Telecamere in uscita dai varchi della ztl in centro storico: finalmente ci siamo. A partire da venerdì, saranno attivi alcuni dei varchi in uscita che dovranno dunque monitorare (e a posteriori sanzionare) tutti coloro che non avevano titolo per transitare nella ztl o non potevano esserci in quella determinata fascia oraria. Un qualcosa di innovativo perché mai in precedenza era stato dato il via libera per le telecamere in uscita, uno dei veri e propri buchi in una rete di controllo degli accessi a cui ora, dopo una ventina e passa di anni, si pone finalmente riparo. Sei i nuovi varchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
