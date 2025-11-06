Lucca e i varchi della ztl | entrano in funzione telecamere anche in uscita

Lanazione.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 6 novembre 2025 – Telecamere in uscita dai varchi della ztl in centro storico: finalmente ci siamo. A partire da venerdì, saranno attivi alcuni dei varchi in uscita che dovranno dunque monitorare (e a posteriori sanzionare) tutti coloro che non avevano titolo per transitare nella ztl o non potevano esserci in quella determinata fascia oraria. Un qualcosa di innovativo perché mai in precedenza era stato dato il via libera per le telecamere in uscita, uno dei veri e propri buchi in una rete di controllo degli accessi a cui ora, dopo una ventina e passa di anni, si pone finalmente riparo. Sei i nuovi varchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

lucca e i varchi della ztl entrano in funzione telecamere anche in uscita

© Lanazione.it - Lucca e i varchi della ztl: entrano in funzione telecamere anche in uscita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lucca varchi ztl entranoLucca e i varchi della ztl: entrano in funzione telecamere anche in uscita - Lucca, 6 novembre 2025 – Telecamere in uscita dai varchi della ztl in centro storico: finalmente ci siamo. Lo riporta msn.com

lucca varchi ztl entranoZtl, pronti per l’attivazione i primi sei varchi che leggono le targhe anche in uscita - esercizio, come previsto dal decreto dirigenziale di omologazione, per una durata non inferiore ai 30 giorni ... Riporta luccaindiretta.it

Ztl, pronti i varchi in uscita. Il Comune annuncia il via “Saranno attivi dal 3 novembre“ - Il Comune fissa le date per il via al progetto di ammodernamento e potenziamento del sistema di controllo degli accessi e delle uscite dalla ZTL del centro storico. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lucca Varchi Ztl Entrano