Le autorità continuano le ricerche delle sei persone scomparse, ritenute presumibilmente decedute, dopo la frana al Beachside Holiday Park ai piedi del Monte Maunganui, in Nuova Zelanda. Gli interventi sono ancora in corso per individuare eventuali sopravvissuti e accertare le cause dell’incidente, che ha causato notevoli preoccupazioni nella comunità locale e tra i visitatori della zona.

Proseguono le ricerche delle sei persone disperse, e presumibilmente decedute, nella frana che ha colpito il Beachside Holiday Park, situato ai piedi del Monte Maunganui in Nuova Zelanda. Le autorità hanno riferito che le ricerche potrebbero richiedere ancora diversi giorni, dopo che sono state interrotte nel fine settimana per timore che il terreno fosse instabile. Le persone disperse hanno un’età compresa tra i 15 e i 71 anni e tra loro ci sono un turista svedese e un adolescente originario dell’Italia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuova Zelanda, continuano le ricerche dei sei dispersi dopo la frana al Beachside Holiday Park

Frana in Nuova Zelanda: almeno due morti al campeggio Beachside, molti bambini sono dispersiNella notte, una frana a Mount Maunganui, nella regione di North Island in Nuova Zelanda, ha causato almeno due morti al campeggio Beachside.

Nuova Zelanda, frana sotterra un campeggio sotto al Mount Maunganui: tra i dispersi anche bambiniUna frana ha interessato un campeggio nella zona di Mount Maunganui, Nuova Zelanda, a causa delle intense piogge di questi giorni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Video. Frana in Nuova Zelanda: campeggiatori intrappolati, bambini tra i dispersi; Frana su un campeggio in Nuova Zelanda, vittime e bambini tra i dispersi: Persone correvano e urlavano; Nuova Zelanda, due morti a causa di una frana che ha investito un campeggio: molti i dispersi; Frana in Nuova Zelanda, la speranza per Sharon: Picarelli prega per la giovane dispersa.

È crollato tutto, frana devastante in Nuova Zelanda: famiglie sotto le macerie, ricerche senza sostaPaura e tensione per la frana Nuova Zelanda: abitazioni distrutte, bambini tra i dispersi e soccorritori impegnati giorno e notte in ricerche difficili e rischiose nelle aree montane colpite isolate. notizie.it

Video. Frana in Nuova Zelanda: campeggiatori intrappolati, bambini tra i dispersiVideo. Frana a Mount Maunganui, Nuova Zelanda: sepolte parti di un campeggio. I soccorritori hanno udito voci, ma nessun segno di vita. Piogge intense prima della frana. it.euronews.com

Frana Nuova Zelanda, Don Antonio: "Comunità unita per pregare per Sharon" #Avellino facebook

Campionessa italiana di hip hop di 15 anni dispersa in Nuova Zelanda dopo la frana su un campeggio x.com