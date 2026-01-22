Frana in Nuova Zelanda | almeno due morti al campeggio Beachside molti bambini sono dispersi

Nella notte, una frana a Mount Maunganui, nella regione di North Island in Nuova Zelanda, ha causato almeno due morti al campeggio Beachside. Secondo le autorità, numerosi bambini risultano dispersi. L’incidente ha coinvolto una zona turistica frequentata da famiglie, e le operazioni di soccorso sono in corso per trovare eventuali sopravvissuti e gestire la situazione.

Il disastro nella notte nella località turistica di Mount Maunganui, nel nord della Nuova Zelanda. Il comandante della polizia regionale Tim Anderson ha dichiarato che "molti bambini sono tra i dispersi". Una frana ha travolto un campeggio a Mount Maunganui, in Nuova Zelanda: persone sepolte, bambini tra i dispersi. Soccorsi al lavoro dopo piogge record. Nella notte una frana si è abbattuta sul campeggio Beachside in Nuova Zelanda, travolgendo tende e camper e seppellendo diverse persone, tra cui bambini.

