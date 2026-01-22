Nuova Zelanda frana sotterra un campeggio sotto al Mount Maunganui | tra i dispersi anche bambini

Una frana ha interessato un campeggio nella zona di Mount Maunganui, Nuova Zelanda, a causa delle intense piogge di questi giorni. Le autorità segnalano numerosi dispersi, tra cui bambini, sotto i detriti. Le operazioni di soccorso sono in corso per localizzare e mettere in sicurezza le persone coinvolte in questa tragedia.

Mount Maunganui (Nuova Zelanda), 22 gennaio 2026 – Una frana si è abbattuta su un campeggio nella Nuova Zelanda settentrionale, spazzata in questi giorni da piogge molto forti, e secondo quanto riferito da polizia e soccorritori intervenuti sul posto diverse persone sono scomparse sotto ai detriti. Il fango ha colpito e schiacciato diversi camper e un blocco docce del campeggio, che si trova ai piedi del vulcano spento Monte Maunganui, come mostrato da video e foto diffuse dai media locali.

