Nuova Zelanda frana sotterra un campeggio sotto al Mount Maunganui | tra i dispersi anche bambini

Mount Maunganui (Nuova Zelanda), 22 gennaio 2026 – Una frana si è abbattuta su un campeggio nella Nuova Zelanda settentrionale, spazzata in questi giorni da piogge molto forti, e secondo quanto riferito da polizia e soccorritori intervenuti sul posto diverse persone sono scomparse sotto ai detriti. Il fango ha colpito e schiacciato diversi camper e un blocco docce del campeggio, che si trova ai piedi del vulcano spento Monte Maunganui, come mostrato da video e foto diffuse dai media locali. This screen grab made from UGC footage courtesy of Amy Till, Solsea Swim taken and released on January 22, 2026 shows the site of a landslide in Mount Maunganui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

