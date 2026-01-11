Bando Orti d’oro dell’associazione Domenico Allegrino nuove richieste entro il 26 gennaio
È aperto il bando per gli “Orti d’oro” dell’associazione “Domenico Allegrino” Odv, dedicato agli over 65. Le richieste devono essere presentate entro il 26 gennaio. L’iniziativa, attiva da vent’anni, consente di coltivare gratuitamente un orto, promuovendo benessere, socializzazione e inclusione sociale. Per ulteriori dettagli e modalità di domanda, si consiglia di consultare le informazioni ufficiali dell’associazione.
Fino al 26 gennaio prossimo sarà possibile presentare domanda di assegnazione degli “Orti d’oro”, dell’associazione “Domenico Allegrino” Odv, che da vent’anni offre agli over 65 la possibilità di coltivare gratuitamente un terreno, favorendo benessere, socialità e inclusione attiva.Le domande. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
