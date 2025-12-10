Ecco gli studenti vincitori del concorso ‘Top Barman Junior’
Ecco gli studenti vincitori del concorso ‘Top Barman Junior’, promosso dall’istituto Urbani di Porto e Sant’Elpidio a Mare. La competizione, ideata dal professor Stefano Isidori, ha coinvolto 15 giovani talenti nel preparare cocktail, mocktail e drink a base di caffè, suscitando entusiasmo tra studenti e docenti durante le fasi di gara.
Il ‘Top Barman Junior’, ideato dal professor Stefano Isidori, si è confermato una sfida capace di entusiasmare gli studenti dell’ Urbani (nelle due sedi di Porto e Sant’Elpidio a Mare), enogastronomico, sia i 15 ragazzi che si sono cimentati nel contest, sia i colleghi che hanno assistito alle fasi di preparazione di cocktail, mocktail e coktail a base di caffè. E’ stata fondamentale la collaborazione di Aibes (Associazione Barman e Sostenitori) Marche e del consigliere nazionale Leonardo Paglialunga, in giuria con il barman Miguel Catalini, Anna Enrica Tosoni (referente sezione Marche), Laura Ceccacci (Barman Professionista) e due ex alunni dell’Enogastronomia, oggi professionisti del settore, Federico Montelpare e Aurora Milani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Borse di studio, premi e materiale didattico gratuito: 150 studenti vincitori del Progetto Futuro
Studenti e donatori. I vincitori del concorso
Così i rifiuti tornano a vivere nelle mani degli studenti: i vincitori del progetto “Differenziamoci”
Bruxelles accoglie i 14 studenti liguri vincitori dell’Hackathon: presentati al Parlamento Europeo i progetti sulla “scuola che vorrei” Quattordici studenti liguri vincitori dell’Hackathon to Bruxelles sono in visita nella capitale europea per presentare i loro proget - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, i vincitori del "Premio Leonardo" per l'anno 2025 con gli studenti vincitori dei Premi di Laurea. Vai su X
Concorso tra studenti. Ecco tutti i vincitori - Durante la cerimonia d’inaugurazione degli eventi per i centoventi anni della Banca di Ripatransone e del Fermano, si è svolta la premiazione degli studenti vincitori del concorso ’120° Anniversario ... Segnala ilrestodelcarlino.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: finalmente Sofia Goggia ritrova le gare veloci oasport.it
Omaggio a Vicky Tondelli. Sulle orme della sua Rimini ilrestodelcarlino.it
Scuola, nodo-dimensionamento. Il Comune respinge la proposta: "Il ’taglio’ non è giustificato" lanazione.it
‘Park Hyatt’. Per le Festività l’esperienza è sensoriale quotidiano.net
Ecco le Celebrazioni Mengoniane: "Diamo forte rilievo all’architetto" ilrestodelcarlino.it
Musica e medicina, incontro alla Statale col primario Renzi ilrestodelcarlino.it