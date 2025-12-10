Ecco gli studenti vincitori del concorso ‘Top Barman Junior’

Ecco gli studenti vincitori del concorso ‘Top Barman Junior’, promosso dall’istituto Urbani di Porto e Sant’Elpidio a Mare. La competizione, ideata dal professor Stefano Isidori, ha coinvolto 15 giovani talenti nel preparare cocktail, mocktail e drink a base di caffè, suscitando entusiasmo tra studenti e docenti durante le fasi di gara.

Il ‘Top Barman Junior’, ideato dal professor Stefano Isidori, si è confermato una sfida capace di entusiasmare gli studenti dell’ Urbani (nelle due sedi di Porto e Sant’Elpidio a Mare), enogastronomico, sia i 15 ragazzi che si sono cimentati nel contest, sia i colleghi che hanno assistito alle fasi di preparazione di cocktail, mocktail e coktail a base di caffè. E’ stata fondamentale la collaborazione di Aibes (Associazione Barman e Sostenitori) Marche e del consigliere nazionale Leonardo Paglialunga, in giuria con il barman Miguel Catalini, Anna Enrica Tosoni (referente sezione Marche), Laura Ceccacci (Barman Professionista) e due ex alunni dell’Enogastronomia, oggi professionisti del settore, Federico Montelpare e Aurora Milani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

