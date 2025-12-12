Influenza l’identikit del super virus che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito

L'influenza, nota come 'super virus', sta causando una recrudescenza preoccupante in diverse regioni, tra cui il Regno Unito. Con un impatto devastante sulla salute pubblica, questa versione particolarmente aggressiva dell'influenza sta sollevando allarmi tra le autorità sanitarie e i cittadini, evidenziando la necessità di monitoraggio e interventi mirati.

(Adnkronos) – E' stata battezzata 'super influenza' per l'impatto deflagrante che sta avendo in alcune aree del mondo. Come il Regno Unito, alle prese con un'impennata di casi partita anche prima del previsto. Tanto che gli esperti evidenziano come il Servizio sanitario nazionale (Nhs) inglese – su cui incombe pure la minaccia di uno sciopero . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

What is influenza?

Video What is influenza? Video What is influenza?

Cerca Video Caricamento del Video...

Influenza, l'identikit del super virus che sta mettendo in ginocchio il Regno Unito - E' stata battezzata 'super influenza' per l'impatto deflagrante che sta avendo in alcune aree del mondo. Si legge su adnkronos.com

Super influenza, boom di casi in Inghilterra: 2.600 pazienti al giorno. «Virus mutante, ondata senza precedenti». La mappa del contagio - Monta l'allarme dei media britannici, e si moltiplicano gli avvertimenti dei medici, delle autorità sanitarie e di quelle politiche, per la diffusione sull'isola di ... Secondo ilmattino.it