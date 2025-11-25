Alla guida di un' auto non sua di notte con una patente falsa ragazza denunciata

Nelle prime ore del mattino di martedì 25 novembre, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pescara hanno denunciato in stato di libertà una ragazza di 25 anni italiana, già nota alle forze dell’ordine.La 25enne sarebbe stata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

