Non volevo solo riuscirci volevo riuscirci vivo Ora proseguirò nella terra fangosa dell’Amazzoni

In un percorso che combina sfide e imprevisti, l’esperienza si rivela un continuo adattamento. La determinazione di proseguire, anche nelle condizioni più difficili, è ciò che definisce un vero senso di avventura. Attraversare terre sconosciute e affrontare l’incertezza sono elementi fondamentali per crescere e scoprire nuovi orizzonti. Questa narrazione invita a riflettere sulla capacità di adattarsi e di perseverare di fronte alle difficoltà.

“Non è andato tutto esattamente come avevo previsto. Mi sono dovuto adattare, e questo per me è il cuore dell’avventura e della vita in generale”. Lorenzo Barone ha compiuto l’impresa di attraversare l’oceano Atlantico su una barca a remi. Partito il 19 dicembre scorso dalle coste della Mauritania, nella notte tra venerdì e sabato appena trascorsi è arrivato nella Guiana francese. Da qui, l’avventura del 28enne avventuriero di San Gemini proseguirà inseguendo la sabbia del deserto del Sahara attraverso l’Amazzonia e poi scalando l’Ojos del Salado, il vulcano più alto del mondo che lo porterà a quasi settemila metri di altezza.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Lorenzo Barone completa la traversata dell’oceano Atlantico in barca a remi: “Volevo riuscirci, vivo”Lorenzo Barone ha completato con successo la traversata dell’oceano Atlantico in barca a remi.

Eroico Neres, regala la Supercoppa al Napoli ed entra nella storia: è solo il secondo a riuscirciDavid Neres ha segnato il gol decisivo che ha consegnato al Napoli la Supercoppa, entrando così nella storia del club come il secondo giocatore a riuscirci.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Ce l'ha fatta, Lorenzo Barone attraversa a remi l'Oceano Atlantico: ''Tre settimane di nausea, mi sono ribaltato. Ho imbarcato acqua. Non tutto è andato come previsto''; L'impresa dell'esploratore italiano che attraversa l'Atlantico in barca a remi; Dalla costa della Mauritania fino alle foci dell’Amazzonia: terminata l’avventura di Lorenzo Barone; Attraversa l’Oceano Atlantico a remi: Quaranta giorni tra onde, nausea e notti alla deriva.

Lorenzo Barone: «Sono quasi naufragato. Risposte trovate strada facendo»«Sono quasi naufragato» ma «le risposte le ho trovate strada facendo», perché «non solo volevo riuscirci, ma volevo riuscirci vivo». Sono arrivate intorno alle 17.30 ore italiane le prime parole di Lo ... umbria24.it

''Volevo riuscirci e riuscirci da vivo. Un pannello solare si è rotto, il dissalatore elettrico aveva una piccola perdita e sono stato obbligato sin dall'inizio a usare il manuale. A 15 chilometri dalla costa sono anche quasi naufragato su degli scogli'' Leggi l’articolo facebook

Luciano Darderi in conferenza stampa “Ha giocato benissimo ha iniziato la stagione benissimo ma sono stato bravo nei momenti opportuni. Dopo aver perso il secondo set volevo restare aggressivo e sono riuscito a girare la partita. Cercheremo di bere pe x.com