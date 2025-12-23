Eroico Neres regala la Supercoppa al Napoli ed entra nella storia | è solo il secondo a riuscirci

David Neres ha segnato il gol decisivo che ha consegnato al Napoli la Supercoppa, entrando così nella storia del club come il secondo giocatore a riuscirci. La vittoria arriva in un momento di difficoltà, con una squadra che ha affrontato numerosi infortuni. La sua prestazione rappresenta un elemento importante nel percorso di rinascita del Napoli, dimostrando determinazione e qualità in un momento cruciale.

La rinascita di un Napoli in difficoltà, messo a duro a prova dagli infortuni, sta passando dai piedi di David Neres. L'attaccante brasiliano, dopo la sonora sconfitta per 6-2 contro il PSV, è stato capace di collezionare sei gol e tre assist. La doppietta in finale di Supercoppa è stata la ciliegina sulla torta, per festeggiare un grande successo dopo un periodo a dir poco straordinario per lui. Neres come Careca: doppietta storica in Supercoppa. Il grande protagonista di Napoli-Bologna è stato David Neres. La sua doppietta ha regalato il secondo trofeo dell'anno agli azzurri. Due reti dal peso enorme, che entrano nella storia: Neres è il primo brasiliano a siglare una doppietta in Supercoppa dopo Careca, suo connazionale.

