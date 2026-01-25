Lorenzo Barone completa la traversata dell’oceano Atlantico in barca a remi | Volevo riuscirci vivo

Lorenzo Barone ha completato con successo la traversata dell’oceano Atlantico in barca a remi. Dopo giorni di impegno e determinazione, l’atleta ha dichiarato: “Volevo riuscirci, vivo”. La sua impresa rappresenta un esempio di tenacia e volontà, testimonianza di una sfida affrontata con perseveranza e rispetto per la natura. L’evento si inserisce in un contesto di rivendicazione delle capacità umane di affrontare le avversità.

Terni, 25 gennaio 2026 – "L'acqua dell'Oceano Atlantico è passata sotto e sopra di me e di questa piccola barca a remi, dalla prima all'ultima goccia". Con queste parole affidate a Instagram Lorenzo Barone ha annunciato di aver completato una delle imprese più impegnative e affascinanti della sua carriera di viaggiatore estremo: la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi. La partenza dalla Mauritania, l'arrivo in Guyana Francese. Il 28enne umbro, originario di San Gemini comune della provincia di Terni, ha concluso il suo viaggio nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, sbarcando nei pressi di Kourou, nella Guyana Francese.

