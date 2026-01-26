non solo moda dietro i funerali

Dietro i funerali di figure di rilievo nel mondo della moda, si osservano spesso dettagli che vanno oltre il semplice addio. Come avvenuto con Giorgio Armani e, recentemente, con Valentino Garavani, tali occasioni riflettono non solo il rispetto per le icone scomparse, ma anche le sfumature di un settore che, pur tra eleganza e sobrietà, rivela aspetti più profondi e significativi.

Si era già verificato, con la stessa composta intensità, al funerale di Giorgio Armani. Si è ripetuto venerdì scorso, quasi identico e forse ancor più eloquente, all'ultimo saluto a Valentino Garavani. Una folla vasta, silenziosa, trasversale come raramente accade: persone comuni e figure di primissimo piano, imprenditori, creativi, diplomatici, compratori internazionali, uomini e donne che con la moda non giocano ma lavorano, investono, decidono. Non solo spettacolo, non solo mondanità. Un'umanità consapevole, arrivata da ogni angolo del mondo. Davanti a una partecipazione così corale, è fatale domandarsi: perché? Perché tanta gente sente il bisogno di esserci, di condividere quel momento, di riconoscersi in una eredità che non è solo personale ma nazionale? La risposta è semplice e insieme profonda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Valentino, i funerali a Roma sulle note di Mozart e l’ultimo saluto commosso all’imperatore della modaI funerali di Valentino Garavani si sono svolti a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in una cerimonia sobria e rispettosa.

È morto Valentino, «l'ultimo imperatore» della moda | Mattarella: «Guardava oltre le convenzioni». Venerdì i funerali a Roma È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore dell’omonimo marchio, all’età di 93 anni.

