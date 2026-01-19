È morto Valentino l' ultimo imperatore della moda | Mattarella | Guardava oltre le convenzioni Venerdì i funerali a Roma

È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore dell’omonimo marchio, all’età di 93 anni. Nato a Voghera nel 1932, ha iniziato la carriera a Parigi, contribuendo a definire l’eleganza nel mondo della moda. Il presidente Mattarella ha ricordato il suo spirito innovativo e la capacità di superare le convenzioni. I funerali si terranno a Roma venerdì, in un momento di commozione e riconoscimento per il suo contributo.

Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, socio co-fondatore della maison e compagno dello stilista. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

ULTIM'ORA - Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da - facebook.com facebook

ULTIM'ORA È morto Valentino Garavani Oggi, all’età di 93 anni, è morto Valentino Garavani, fondatore dell’omonimo marchio di alta moda, Valentino. x.com

